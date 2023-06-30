港籃澳洲集訓試雙塔陣

由於惠龍兒去季加盟灣區翼龍，參戰東超聯賽（ＥＡＳＬ）長駐海外，因而缺席了港籃亞盃外預賽。但今次這位2米06中鋒趁賽季未展開，歸隊集訓，正好與身高2米08、去年底首次入選大港籃的年輕中鋒卜聿揚在比賽中合體，有機會合組雙塔窺視效果；加上香港東方另一逾兩米高的中鋒胡卓斌在陣，港籃的身高或不比Brisbane Capitals輸蝕。而由於ＥＡＳＬ公布新季將10月11日以主客制舉行，賽期與亞運並不相撞，意味着惠龍兒或者有可能為港籃完成10月8日閉幕的亞運後，才回球會報到。而杭州亞運男籃決選名單，亦即將會落實予香港奧委會報名。