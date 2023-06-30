香港單車隊最強後盾 劉允祐為隊友破風護航

相信不少人小時候觀看戰隊卡通時，都曾幻想成為主角的「紅戰士」，擔當隊伍中的重心人物；不過「紅戰士」也需要隊友扶持，才能擊退一個又一個強敵。在香港單車代表隊中，就有一位車手願意充當無名英雄，助隊中的「紅戰士」衝擊獎項，他就是今次故事的主角——劉允祐。

談到公路單車，相信大部分人第一時間會想起黃金寶等耳熟能詳的名字，但劉允祐成績亦絕不失禮，去年年尾出戰單車全國公路計時賽奪得1面銅牌。今年再接再厲，3月在中國公路單車聯賽首站的個人計時賽，以及本月的全國公路單車錦標賽個人公路賽，分別奪得季軍及銀牌。不過這位於2015年夏天成為港隊一分子的車手坦言，不時因表現未算突出而感到迷失：「試過實力不足下出戰其他賽事，發現與外界的差距非常大，因而感到非常挫敗。有時得到亞軍後都會反問自己，明明與勝利那麼接近，為甚麼始終不能堅持到最後呢。」

縱使「允祐」去年在香港公路單車錦標賽，包辦個人計時賽及個人公路賽精英組冠軍，取得升上成人組以來首個冠軍，但他現在回想並未非常興奮：「取得錦標當然值得開心，但始終只是一場本地賽事，重要性難與國際賽相提並論。」

苦練千里路無私獻團隊 不論晴天陰天雨天，都要整裝待發，應付數以百公里的賽道，這大概就是公路單車手的日常和可敬之處；可惜冰冷的時分秒數字，就令部分車手注定無法充當主攻手，衝擊獎牌。「允祐」亦承認早已接受不能成為隊中最強一員的現實，不過他沒有意志消沉而撞入死胡同，反而決心以單車走出自己的道路，為主攻手作掩護，為團隊爭勝，他淡然稱：「我的能力未必達到隊內頂級，但能夠幫助隊友上頒獎台，也會與有榮焉。」

記者不禁問「這樣不可惜嗎？」，但「允祐」卻顯得坦然，認為團隊才是重中之重：「如果可以親自踏上頒獎台，當然對前途大有幫助，但都不能在實力未夠之下，強行要求擔任主攻手，始終讓港隊獲勝才是最大目標。」他續稱：「因為我身材較高大，可以勝任破風等任務，其實每個人在隊中都有不同職責，只要盡做好自己所屬的角色就可以了。」畢竟公路單車賽講求戰術，如果車隊要爭取好成績，絕對不能缺少「允祐」等無名英雄在背後默默付出。

盼亞運取得理想成績 杭州亞運將於今年9月23日開幕，有份參與去屆亞運的「允祐」，會於當天度過27歲生日，他預計本屆會繼續為港隊出戰公路單車項目，形容今屆有機會擔任更重要的角色，但他初心不變，認為港隊有成員彈出就足夠：「計時賽希望入到前六名，公路賽就不一定以我作主攻手，盼望港隊排最前的車手能夠衝上頭十，甚至頭五。」

認識……劉允祐 出生日期：1996年9月23日（26歲）

主項：公路單車

主要獎項：

全國公路單車錦標賽個人公路賽銀牌（2023）

中國公路單車聯賽首站個人計時賽銅牌（2023）

單車全國公路計時賽銅牌（2022）

香港公路單車錦標賽個人計時賽金牌（2022，2023）

香港公路單車錦標賽個人公路賽精英組金牌（2022）