拿度現身馬略卡撐老友

擁有網壇「22貫」的西班牙天王拿度自從上月公布缺戰法網，並揚言未有復出日期之後，一直甚少公開露面。不過日前他令馬略卡錦標賽的球迷帶來驚喜，攜同愛妻為好友盧比斯在這項溫網熱身賽撐場。

進行了臀部手術並正在康復中的拿度與愛妻Maria坐在貴賓席的第一排，他們觀戰盧比斯對澳洲的佩素爾在馬略卡網賽的首圈賽事，同行還有包括教練莫亞等；而值得一提是馬略卡錦標賽的賽事總監，正是拿度的恩師兼叔叔東尼。

「今天真是很幸運，拿度及很多網球界的好友都來到這裏，不但是今日，他們還會留至本周六的派對。」盧比斯賽後很感激一班老友到場支持：「多年來的生涯當中我贏過又輸過，但我擁有最大的收穫就是認識了一班好友，我感到愛，並且很感激我的團隊，對前路充滿期待。」

WTA改革推動男女同酬 另外，網球壇男女不同酬一直飽受爭議，目前男女子選手僅於部分賽事獲得同樣獎金，以去年羅馬大師賽為例，男單冠軍祖高域捧走逾90萬美元，女單冠軍施華德只有約36.5萬美元，不及祖高域一半。國際女子網球協會（WTA）周二公布改革方針，期望逐步落實「男女同酬」。