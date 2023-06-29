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冠忠南區續借陳傲軒
港超聯球隊冠忠南區昨日透過Facebook專頁宣布，中場陳傲軒（右）新季繼續獲傑志外借。現年20歲的陳傲軒，上季以傑志借將身份效力南區，各項賽事為球隊上陣21次，攻入2球，並以主力身份幫助南區贏得「賽馬會菁英盃」冠軍。
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