本地中堅黃浩然加盟東方

現年25歲的黃浩然曾效力愉園及香港U23，他形容加盟東方的機會十分寶貴：「我一直期望在職業生涯上能再進一步，當收到這支香港擁有優良且悠久歷史的球會邀請後，我並沒考慮太多便答應。Chino（東方主教練盧比度）與其教練團隊幫助隊內的年輕球員進步有目共睹，上季球隊的表現更令我十分期待新球季的到來。新球季希望能在日常訓練中，在一眾『老大哥』身上學習，兼且與眾多具潛質的年輕球員維持良性競爭，互相推動共同成長，協助球隊達成新一季目標。」