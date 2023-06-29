2米26超級狀元射得剷得 雲班耶馬勢創NBA新世代

NBA選秀會，法國中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）毫無懸念當選狀元，穿上馬刺的銀黑球衣。身高2米26，臂展2米43，集靈敏、協調、技巧和投籃手感於一身，套用勒邦占士的形容，雲班耶馬就像一個「外星人」，堪稱史上最具天賦的球員。

雲班耶馬出身於運動世家，父親Felix Wembanyama是田徑選手，母親Elodie De Fautereau是籃球員。他遺傳父母身高，在同齡人中「鶴立雞群」，也涉獵過足球和柔道，養成出色的體能和力量，最後子承母業，走上籃球路。

雲班耶馬於2019年U16歐錦賽一鳴驚人，場均取得9分、9.6個籃板及5.3次封阻，入選最佳陣容，兼帶領法國摘下銀牌。但讓雲班耶馬紅遍網絡的，是2020年一條練習影片，他在NBA三屆最佳防守球員高拔面前跳投、切入、鋤樽，動作靈活得完全不像一個身高2米26的大個子。翌年U19世界盃，他更幾乎撼動美國地位，在決賽交出22分、8個籃板及8次封阻，法國僅以81比83飲恨。

來自外星？或是《NBA 2K》創建角色？ 一場「爭包尾」競賽正式開始，皆因雲班耶馬預料投入2023年選秀，戰績愈差的球隊，愈有機會得到這個狀元不二人選。NBA總裁阿當施華多次警告不得「擺爛」，甚至考慮引入降級制度，當然只是考慮而已。聯盟巨星也給予雲班耶馬最高評價，「大帝」勒邦占士表示：「近年不少人被吹捧為『獨角獸』，但雲班耶馬更像一個外星人。沒人見過這麼高的人，同時這麼流暢和優雅。他可以運球、step back三分、封阻……絕對是劃時代的天才。」史堤芬居里的形容比較貼地：「他就像《NBA 2K》的創建角色。」

身形單薄小心埋身肉搏 結果馬刺成為幸運兒，抽中隊史第三支狀元籤。「黑衫軍」前兩次選中「海軍上將」大衞羅賓遜和「石佛」鄧肯，都是史上最佳狀元人選，第3次毫不意外選中雲班耶馬。這個19歲男生激動落淚：「這一幕在我腦海上演過無數次，當阿當施華說出我的名字，感覺完成了畢生夢想。」他誓言傾盡全力，帶領馬刺重返高峰：「我會用盡努力幫助馬刺贏球，為聖安東尼奧和球迷作出貢獻。」

天才不是十全十美，雲班耶馬未有參加新秀試訓，但外媒估計他的體重約210磅，偏瘦的身軀如何抵抗禁區肉搏？再來是傷病問題，我們見過太多大個子飽受折磨，姚明黯然退役，艾賓特錯過新秀球季，安東尼戴維斯被嘲「玻璃人」。雲班耶馬進入NBA前，曾因腰傷、背傷、手指和腓骨骨折缺陣，雖然只是小傷，但相信馬刺會適當輪休，保障球隊未來。文：許思彤

NBA選秀狀元 雲班耶馬Victor Wembanyama

年齡：19歲 國籍：法國

身高：2米26 臂展：2米43

效力NBA球會：馬刺

球衣號碼：1號

生涯榮譽：法甲冠軍(2022)、

法甲最佳年輕球員(2021-23)、

法甲MVP(2023)