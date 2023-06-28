霍啟山自動當選足總新主席

足總昨日假香港都會大學賽馬會健康護理學院，舉行2023年首次特別會員大會，進行董事會換屆選舉及補選。其中霍啟山獲選為足總主席，貝鈞奇則接替卸任的霍震霆，出任足總會長。

是日會議經過點算後，共有34名具投票權會員出席，包括理文、東方、冠忠南區、標準流浪及和富大埔等港超球隊都有派代表出席。霍啟山在無競爭對手情況下，自動當選足總主席。此外董事局亦有多位新面孔加入，包括朱浩賢、徐英偉、莫慕潔及洪定騰，至於黃良柏就成功留任。

盼吸引更多球隊加入港超 陳志康退出後，現時董事局不再有具職業球員經驗的人士，惟霍啟山相信透過現時足總架構，能夠吸收不同意見：「除咗董事局，我哋仲有唔同小組，邀請球員及唔同背景人士。」霍啟山同時希望吸引更多新球隊加入頂級聯賽：「疫情之後，每年都吸引到新嘅球隊參與，今年都有北區升班，相信更多球隊參與，先至有更多球員受惠。」

貝鈞奇表示自己當選商會會長後公務繁重，如非必要會減少出席足總董事會，強調要「信任年輕一代」。愉園早前捲入假波醜聞，貝鈞奇就表示其背景不會對足總形象產生不良影響。北區早前委任何國泉為球隊副總監，負責招募及管理，該會主席朱浩賢透露來季班費約700萬，並指會有至少5至6名新外援助球隊征戰來季港超。■圖／文：林卓臻、鄧文滔