杜度保連奴來投各有目標

昨日理文開操，幾位新兵包括杜度、保連奴及由青訓升至一隊的潘尚希等均有亮相。其中杜度對即將入籍感興奮，這位中堅希望能向球隊分享其經驗，助「黃黑軍團」贏得錦標。

杜度夢想為港隊披甲 現年33歲的杜度征戰港超多年，曾效力多支爭標分子，包括2018/19年球季協助和富大埔於港超封王，這位中堅表示：「見到理文過去幾年一路進步緊，依家已經有能力爭冠，我試過喺港超攞冠軍，清楚過程嘅艱辛，希望幫到理文達成目標。」

上季效力冠忠南區期間，杜度因重傷一度要返巴西接受治療，他透露現已接近痊愈。即將在港住滿7年，杜度表明會申請入籍：「過去7年香港畀咗我好多嘢，呢段時間我喺場內場外都成長咗好多，希望有朝一日可以為港隊披甲。」

保連奴：入傑志波更特別 同日亮相的還有另一「森巴兵」保連奴，他上季首次征戰港超，各項賽事為前東家和富大埔攻入16球，亦是少數能攻破傑志大門的球員。保連奴期望在新賽季延續好腳風：「無論對任何對手，我會繼續爭取入波，入到傑志波當然更特別，希望幫球隊達成贏聯賽冠軍嘅首要目標。」