理文捲土重來

下月中赴韓備戰亞冠外 港超聯球隊理文昨日於將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行公開操練，為新季做準備。主教練曾昭達透露有兩名歐洲外援即將加盟，表示今季要力爭聯賽冠軍，並提到7月中會到南韓集訓約3星期，為8月的「亞冠盃」外圍賽作準備。■圖／文：鄧文滔、林卓臻

理文大部分主力今季繼續留效，包括艾華頓，基華尼頓及荷西安祖等，中村祐人，李康廉及加維蘭等則退役或離隊，此外球隊羅致了杜度及保連奴，並從青年軍提拔16歲門將潘尚希，教練團方面朱兆基加盟出任助教。

兩名歐洲外援將加盟 曾昭達表示班費與去年相若約2,000萬，並透露會有3位新兵陸續加盟，包括一位本地球員，及兩位歐洲外援。「達Sir」形容兩位新外援均屬中前場球員，實力「接近國腳級」：「佢哋未嚟過香港踢波，之前效力嘅球隊水平唔低。」

對於兩位新兵杜度和保連奴，「達Sir」期待他們能為球隊帶來新元素：「前線需要變化，保連奴上年踢大埔已經證明咗實力；至於杜度經驗夠豐富，絕對幫到手，加上佢就嚟入籍，對我哋調配有幫助。」理文8月將出戰「亞冠盃」外圍賽，「達Sir」預計8月16日對峇里聯一役會以旺角大球場或香港大球場作主場，球隊7月中會到南韓集訓約3星期，初步打算與當地球隊進行4至5場友賽。「達Sir」又稱今季劍指聯賽錦標，希望彌補去季遺憾：「上季曾經好接近贏聯賽，所以球員今年好積極，行埋呢一步攞到聯賽冠軍。」

顏樂楓：交完「學費」必有進步 理文上季港超煞科日遭傑志逼和，失落聯賽冠軍。副隊長顏樂楓表示從中吸取經驗，相信能有所進步：「咁樣失冠梗係印象好深，對手經驗的確比我哋豐富，既然交咗一次咁貴嘅『學費』，相信大家會有進步。」「達Sir」首次以主教練身份領軍，顏樂楓指整體變化不大：「佢畀多啲自由度大家，鼓勵我哋踢得放啲，其他嘢大致上同以前差唔多。」