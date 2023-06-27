黃尹雋踩過界做評述員

有線寬頻通訊有限公司昨日舉行「杭州第19屆亞運會啟動禮」，正式宣布連續7屆成為「亞洲運動會」（亞運）之香港地區獨家官方轉播商，旗下3條免費電視頻道：76台香港國際財經台、77台HOY TV以及78台HOY資訊台將轉播亞運賽事。雖然香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋因已退出港隊，將不會出戰今屆亞運，但他將首次擔任評述員，以另一角色參與，並放眼9月柏林賽。

今屆亞運新增多項正式項目包括棒球、壘球、空手道、攀岩、電競以及霹靂舞，大會亦請來香港霹靂舞代表B-Boy C Plus（施嘉鑫）及其舞團成員到場獻技。C Plus早前於WDSF霹靂舞世界系列賽躋身32強，突破香港歷史成績，現時全職訓練的他表示，今屆亞運目標將放在8強以上。

冀柏林馬拉松爭取佳績

黃尹雋早前因贊助商的問題，暫時退出港隊。他表示，出外集訓資金有一定壓力，但整體影響不算太大，現在尋求一些商家、機構的支持。黃尹雋亦確認不會出戰亞運：「都可惜，但都要取捨。亞運時天氣較熱，相對比較難做成績，馬拉松跑不到這麼多場，9月去跑柏林，如狀態好有成績，也是好的結果。」