捧埋足總盃傑志女足榮膺雙冠
「賽馬會女子足球聯賽（足總盃）」周日於九龍灣公園上演決賽，由傑志對車路士足球學校（香港）。兩隊法定時間踢成1比1平手，最終傑志經互射12碼後、總比數6比5勝出，繼上周聯賽煞科日再次擊敗對手，榮膺雙冠。
功臣梁蔚雅：半職業化幫助大
傑志與「車女」再度交手，雙方踢得相當肉緊，戰至55分鐘，「藍鳥」獲得12碼，鍾貝琪操刀射入助球隊先拔頭籌。不過「車女」咬緊牙關反撲，終憑曾麗薇破網追成1比1。其後兩隊未再有進帳，法定時間打和要以互射12碼決勝負，傑志5射全中，反觀「車女」在第4輪宋麗雯主射被梁蔚雅撲出，最終傑志12碼贏5比4，總比數6比5奪得「足總盃」冠軍，連同聯賽冠軍，「藍鳥」女足成為雙冠后。
救出關鍵12碼的傑志門將梁蔚雅，賽後激動落淚，並把本季的成功，歸功於球隊以半職業運作︰「自從兩年前開始搞半職業化，大家可以全情投入呢個運動，對球會嘅歸屬感多咗，張Sir同物理治療團隊都幫咗我哋好多。」至於頭場季軍戰，港會以4比0輕取和富社企，以「足總盃」季軍完成今季所有賽事。
圖、文：鄧文滔
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