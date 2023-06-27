捧埋足總盃傑志女足榮膺雙冠

功臣梁蔚雅：半職業化幫助大

傑志與「車女」再度交手，雙方踢得相當肉緊，戰至55分鐘，「藍鳥」獲得12碼，鍾貝琪操刀射入助球隊先拔頭籌。不過「車女」咬緊牙關反撲，終憑曾麗薇破網追成1比1。其後兩隊未再有進帳，法定時間打和要以互射12碼決勝負，傑志5射全中，反觀「車女」在第4輪宋麗雯主射被梁蔚雅撲出，最終傑志12碼贏5比4，總比數6比5奪得「足總盃」冠軍，連同聯賽冠軍，「藍鳥」女足成為雙冠后。