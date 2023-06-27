香港史上第1人！ 黃澤林職巡賽男單封王

香港網球新星黃澤林（Coleman）周日再寫歷史，他在職業巡迴賽突尼斯F29站，與對手激戰了2小時28分鐘，全場轟出14個Ace球，以2比1擊敗對手封王，首嘗成年組職業賽男單冠軍滋味，並成為首位贏得男子職業賽錦標的香港人。

這位在青年組擁有兩項大滿貫雙打冠軍的香港超新星，升上成人組之後續顯其潛力，上周在突尼斯M15級別職業巡迴賽已獲得職業生涯首個男單亞軍，繼而續留突尼斯出戰15,000美元職業巡迴賽F29站，過關斬將再闖決賽，並在決賽轟出14個Ace球，以6比3、5比7、6比1擊敗意大利的Luca Giacomini，贏得生涯首個職業賽男單冠軍。

法西兩站繼續亮相 Coleman賽後不忘在個人社交平台與球迷分享喜悅︰「香港第一！真的冇諗過有日可以破香港紀錄，成為第一位在男子單打職業賽攞到冠軍的球員，要多謝的人太多了，衷心感謝每一位在背後支持我嘅你哋。」

經過今次賽事後，黃澤林在ATP男單世界排名670位，相信這個冠軍可令他排名有所提升，而這位新星結束突尼斯比賽後，將返回西班牙拿度網球學校訓練，並再戰法國及西班牙兩站比賽，然後直接飛往成都爭逐世界大學生運動會。

現年19歲的黃澤林近年成績冒升，與他在2021年11月起正式進入西班牙的拿度網球學校受訓，有着很大的關係，這所位於西班牙馬略卡的網球學校，2016年由22座大滿貫得主拿度設立，Coleman曾向本報記者表示，當地訓練環境優良，而且相對香港擁有地理優勢，參加歐洲賽更方便：「這邊的訓練氣氛很好，我們來這裏，目標都是贏大滿貫冠軍，所以大家都相當專注。」

而他在西班牙的其中一大得着是經常能夠近距離接觸「球王」：「拿度就在我們隔籬場訓練！他沒有架子，很nice的。有時他會和我們閒聊，關心我們訓練怎麼樣。」