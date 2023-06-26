首奪草地賽錦標艾卡華斯重登世一

西班牙網球手艾卡華斯上周六在皇后會盃4強，直落兩盤6比3及6比4輕取美國球手哥達，職業生涯首度打入草地決賽，最終他順利於決賽擊敗米納爾捧盃，成功反壓祖高域重登「一哥」之位。

有望頭號種子戰溫布頓 4強戰雙方第1盤發球局表現同樣一般，艾卡華斯及哥達第2發得分率，分別僅得25和29個百分比，令兩人有不少機會打破對方發球局，但兩人大多能力挽狂瀾，他們在首盤分別勇救4個和6個破發分，雖然艾卡華斯被打破1個發球局，但這位西班牙球手技高一籌，兩度成功破發，以6比3先下一城。艾卡華斯到次盤狀態有所上升，力保所有發球局之餘，更成功把握這盤唯一一次破發機會，結果以6比4再贏1盤。

昨晚第1次晉級草地網球決賽，艾卡華斯即以6比4及6比4勇挫澳洲好手米納爾，成功捧盃及再度登上世界第1。

艾卡華斯坦言剛出戰皇后會盃時，並不意識到有機會重返「世一」：「我從記者會上才得知，有機會再度成為世界第1，這令我有額外動力去比賽，爭取以頭號種子出戰溫布頓。」