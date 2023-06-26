周子雅三級跳破港績

「香港城市田徑錦標賽2023」昨日假將軍澳運動場圓滿結束，三級跳新星周子雅以破紀錄的成績奪得金牌，而新進飛人陳一樂則奪得男子U18百米飛人寶座。

比賽設U20及U18兩個組別，共有14支海外隊伍參與，包括中國國內隊伍、南韓、澳門、馬來西亞及中華台北等。周日賽事港隊續取得佳績，周子雅以11米93打破香港女子U18三級跳紀錄，舊紀錄為她保持的11米79，她兼奪U20及U18三級跳冠軍。

陳一樂膺U18百米飛人 近年屢創佳績的陳一樂，於男子100米跑以10秒72奪得男子U18百米飛人寶座，而亞軍吳君浩及季軍陳庭方分別以10秒94和11秒96奪得。U18百米女飛人方面，來自東莞的鍾慧如以12秒57奪得女子U18 100米全場冠軍，邱蒨庭以12秒64奪得本地女子冠軍。

在女子100米欄決賽，中華台北的賴尹甯以13秒99奪得女子U18 100米欄全場冠軍，而本地冠軍由白凱文以14秒15奪得。而男子U20 110米欄冠軍由廖曉朗以13秒99奪得。