100自破大會紀錄 何詩蓓第2金落袋

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）上周六在意大利Sette Colli Trophy，以破大會紀錄的52秒64，力壓瑞典勁敵史祖絲當，奪得100米自由泳金牌。

何詩蓓周五在200米自由泳決賽游出1分54秒77，輕鬆奪金，周六轉戰100米自由泳，於初賽第8組登場，造出54秒17，總成績排名第3，世界紀錄保持者史祖絲當以53秒43首名出線。

來到決賽，Siobhan首50米已搶佔頭位，最終游出破大會紀錄的52秒64，比舊紀錄快0.08秒，強勢稱后。史祖絲當以53秒05摘銀，來自荷蘭的Marrit Steenbergen以53秒49奪銅。

再次游入53秒 值得一提的是，Siobhan是今年100米自由泳第2快的泳手，於早前環地中海巴塞隆拿站游出52秒50，僅次於澳洲新星Mollie O'Callaghan的52秒48。Siobhan再次游入53秒內，足證狀態勇銳。Siobhan另角逐50米自由泳，力爭第3面獎牌。