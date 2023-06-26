個人公路賽移師天水圍 伍柏亨李思穎封王稱后

男子和女子精英組分別要進行120及56公里賽事，伍柏亨、李思穎、梁嘉儒及楊倩玉等多位港將悉數出戰，由於早上下雨後隨即放晴，令場地氣溫更高，使車手格外辛苦，結果經歷多輪激戰後，伍柏亨成功力壓繆正賢及盧俊杰封王，梁峻榮和梁嘉儒就分別得到第4及第5；女子組方面，李思穎就力挫楊倩玉和梁寶儀得冠軍，伍柏亨及李思穎同樣首次在這項比賽的精英組賽事奪魁。

李思穎視「Sarah接班人」為動力

李思穎5月於國際場地盃奪3金1銀1銅，今個月出征亞洲場地單車賽亦得到銀牌及銅牌各一，狀態大勇，她盼望乘勝追擊，在亞運力爭踏上頒獎台：「我在全能賽發揮較得心應手，但全能賽要鬥4個項目，有很大變數，因此不可以輕敵，加上不想浪費自己最近的好狀態，所以我會盡全力應戰，希望屆時有最好的成績。」她續稱從幾年前開始，每天都以奧運金牌為目標，驅使她不斷努力，坦言達成目標的難度相當高，但都會為此奮鬥，強調「就算再難都要試咗先」談到「牛下女車神」李慧詩（Sarah）早前宣布退役，結束19年職業生涯，近年表現出色的「思穎」自然被視為其中一位接班人，她表示會視之為推動力，未有給予自己太大壓力。