張家朗手腕受傷要「抖一抖」

盼趕及世錦賽前康復

張家朗首次自揭負傷比賽的原由，「好不幸今次在廣州集訓期間手腕受傷，因為這個亞錦賽對於我個人和團體能否出席明年巴黎奧運非常之重要，也只可以負傷比賽。」最終他於個人賽16強止步，衞冕夢碎，及後於團體賽與隊友爭得一面銅牌。他說：「個人賽結果與我自己預期一樣，但是團體賽總算合格，經過醫生診斷後，要一段時間才可以復原，希望可以盡快復原以最佳狀態參加即將在7月份意大利舉行的世錦賽。」他最後感謝大家的關心和支持，相信粉絲們都希望張家朗可以早日回復狀態，再為港爭光。