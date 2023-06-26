張家朗手腕受傷要「抖一抖」
剛完成中國無錫亞洲劍擊賽返港的「劍神」張家朗，上周六在社交網公布手腕傷勢，指經過醫生檢查後，評估他需要「一段時間」才能復原，由於7月份還有世界錦標賽及世界大學生運動會兩大賽事，張家朗坦言期望能趕及於世錦賽前康復。
盼趕及世錦賽前康復
張家朗首次自揭負傷比賽的原由，「好不幸今次在廣州集訓期間手腕受傷，因為這個亞錦賽對於我個人和團體能否出席明年巴黎奧運非常之重要，也只可以負傷比賽。」最終他於個人賽16強止步，衞冕夢碎，及後於團體賽與隊友爭得一面銅牌。他說：「個人賽結果與我自己預期一樣，但是團體賽總算合格，經過醫生診斷後，要一段時間才可以復原，希望可以盡快復原以最佳狀態參加即將在7月份意大利舉行的世錦賽。」他最後感謝大家的關心和支持，相信粉絲們都希望張家朗可以早日回復狀態，再為港爭光。
FIE世界劍擊錦標賽將於7月22日至30日假意大利米蘭舉行，先後舉行個人賽及團體賽，男子花劍個人賽定於7月24日展開小組初賽，而決賽則於3日後即27日完成；至29日及30日舉行男花團體賽，換言之，6日內出戰4天。世界排名第3的張家朗擁有一面世界賽獎牌，於2022年7月於開羅奪銅。另外，他亦將首次代表香港出戰成都世大運。
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