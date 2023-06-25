３人籃球聯賽決賽因天雨中斷

香港3人籃球聯賽原定昨日假修頓室外場煞科，滿貫A和永倫A分途打入決賽，惟開局不久，因天雨關係需要煞停。香港籃球總會表示，決賽將移師室內場完成餘下賽事，具體安排有待公布。

籃總今年首辦3人聯賽，與銀牌和聯賽並列3大錦標，以推動3人籃球發展。賽事囊括所有屬會，包括男子甲一、甲二、乙組及女子甲組、乙組，每個屬會派出兩隊，共180隊分級別作賽。

賽事選址修頓室外場，原定於上周六煞科，因當日天雨關係延至本周。男子高級組10支出線隊伍中，康仁福建B和晉裕A雙雙棄權。強陣出擊的滿貫A以15比12擊敗南華A，晉級4強巧遇滿貫B。由隊友變成對手，雖然不至於劍拔弩張，落場球員仍全力以赴，賽事出現數個封阻引來球迷起哄。結果有蔡再懃和李琪坐鎮的滿貫A，以21比19贏出這場「內訌」，打入決賽與永倫A爭冠。

擇日移師室內場上演 惟決賽前突然下起大雨，雖然及後停雨，仍要拖乾地板才能繼續，賽事延遲近半小時展開，但永倫A領先4比1之際天雨又「作怪」，賽事難逃延期命運，需擇日移師室內場上演男女子高級組決賽。

圖/文：余樂詩、許思彤