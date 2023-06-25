36歲中村祐人宣布掛靴

現年36歲的中村，透過IG帖文表示：「是時候除低波砵，以及跟香港說再見。非常感恩在香港和葡萄牙的15年球員生涯，之後就算回到日本，我仍然會保留住令我感到自豪的香港護照。我非常感激過去遇過的每一位隊友、教練、球會職員、老闆、贊助商和球迷。亦要特別感謝我的太太和每一位家庭成員。我職業球員的生涯完結了，即將展開人生第二樂章，感謝大家，我永遠愛香港。」