36歲中村祐人宣布掛靴
上月名字出現在理文離隊球員名單中的前港腳中村祐人，昨日透過IG宣布掛靴決定。多名前隊友包括金承龍及鍾偉強等，均有留言送上祝福。
現年36歲的中村，透過IG帖文表示：「是時候除低波砵，以及跟香港說再見。非常感恩在香港和葡萄牙的15年球員生涯，之後就算回到日本，我仍然會保留住令我感到自豪的香港護照。我非常感激過去遇過的每一位隊友、教練、球會職員、老闆、贊助商和球迷。亦要特別感謝我的太太和每一位家庭成員。我職業球員的生涯完結了，即將展開人生第二樂章，感謝大家，我永遠愛香港。」
09年來港展開外流生涯
據悉，自離開理文的消息傳出後，最少3間球會曾向中村作出斟介，當中包括出任球員兼助教，惟中村去意已決，最終未有成事。
中村祐人於2009年來港加盟天水圍飛馬，及後短暫到葡萄牙落班，2010年回港再投天水圍飛馬，之後先後效力過公民、南華、黃大仙、大埔、傑志和理文。2018年獲得特區護照的中村，曾代表香港隊上陣1次。
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