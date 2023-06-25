王嘉雯擸21分皇后山堡壘封后

昨日女子金盃決賽，上屆冠軍啟晴傾城迎戰皇后山堡壘，後者在主力王嘉雯獨攬21分下，以42比29打破對手衞冕美夢。

雙方開局較為手緊，暫停過後皇后山憑王嘉雯兩罰全中，加上簡廷芝射入壓哨3分，首節領先11比4。次節啟晴靠林雅雯及陳曉儀搶分，追至9比13，惟王嘉雯兩度上籃還以顏色，上半場貢獻10分，助球隊以17比10領先。

踏上籃壇聖地要認真 換邊後啟晴搶攻，陳嘉恩攻入3記3分球，令球隊僅落後1分，此時王嘉雯挺身而出外線得手，唐安芝亦在禁區內建功，皇后山帶着6分領先進入決勝節。皇后山愈戰愈勇，加上啟晴尾段有陳嘉恩及林雅雯5犯離場，最後皇后山以42比29封后。

今場射入21分的王嘉雯將勝利歸功全隊：「大家做到互相配合，我哋今日愈打愈順，一開始都咬得好緊，但對手有兩位球員5犯，我哋當然有實力，都要靠啲運氣。」

首次踏上修頓球場，王嘉雯緊張之餘亦相當興奮：「修頓係香港嘅『籃球聖地』，喺度打波要用最認真嘅態度，作為北區球隊，我哋較少人關注，嚟到呢度就要展現自己。」