《邨JUMP!》冠軍誕生
昨日灣仔修頓場館上演《邨JUMP!》金盃決賽，男子組華富飛魚以51比41力挫鳳德野馬，成功在這項籃球聯賽封王；女子組方面皇后山堡壘憑王嘉雯獨取21分，以42比29輕取啟晴傾城，登上今屆賽事后座。
華富飛魚稱王勝在點點開花
男子組由華富飛魚火併鳳德野馬，鳳德謝祖佑初段火力全開狂轟7分，惟華富有陳業林、黎家希及李進煜等接力搶分，首節領先14比11。次節謝祖佑兩次上籃得手之餘更博得「and 1」，鳳德一度反超前20比18。華富勝在夠耐性，加上點點開花，以25比20領先半場。換邊後鳳德進攻遇上阻滯，華富趁機拉開38比28，最後一節鳳德試圖平反敗局，可惜進攻不順之餘，也未能保護籃板，結果華富以51比41獲勝，勇奪男子金盃冠軍。
黎希樂：成功打出整體戰
華富黎希樂屢次守住籃板，並穩定命中罰球，他認為球隊下半場成功壓制對手火力屬致勝關鍵：「上半場謝祖佑好搶鏡，教練中場休息時叫我們盡力防守，搶好籃板，再努力處理快攻。」此外華富飛魚頻頻製造起手空檔，令多位球員得分，「阿樂」指球隊可能個人能力稍遜，仍能憑戰術擊敗對手：「我哋如果靠單打獨鬥，好容易輸波。」
圖、文：林卓臻、鄧文滔
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：