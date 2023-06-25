《邨JUMP!》冠軍誕生

昨日灣仔修頓場館上演《邨JUMP!》金盃決賽，男子組華富飛魚以51比41力挫鳳德野馬，成功在這項籃球聯賽封王；女子組方面皇后山堡壘憑王嘉雯獨取21分，以42比29輕取啟晴傾城，登上今屆賽事后座。

華富飛魚稱王勝在點點開花

男子組由華富飛魚火併鳳德野馬，鳳德謝祖佑初段火力全開狂轟7分，惟華富有陳業林、黎家希及李進煜等接力搶分，首節領先14比11。次節謝祖佑兩次上籃得手之餘更博得「and 1」，鳳德一度反超前20比18。華富勝在夠耐性，加上點點開花，以25比20領先半場。換邊後鳳德進攻遇上阻滯，華富趁機拉開38比28，最後一節鳳德試圖平反敗局，可惜進攻不順之餘，也未能保護籃板，結果華富以51比41獲勝，勇奪男子金盃冠軍。