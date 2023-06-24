體育

國際拳擊總會遭IOC停權

國際奧委會（IOC）執委會周四舉行會議，就撤銷承認國際拳擊總會（IBA）資格進行表決，結果以69票贊成、1票反對及10票棄權通過，意味國際拳擊總會遭IOC停權，但為保護運動員及拳擊運動的發展，2024年巴黎奧運及2028年洛杉磯奧運仍保留拳擊項目。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc