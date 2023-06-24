國際拳擊總會遭IOC停權

國際奧委會（IOC）執委會周四舉行會議，就撤銷承認國際拳擊總會（IBA）資格進行表決，結果以69票贊成、1票反對及10票棄權通過，意味國際拳擊總會遭IOC停權，但為保護運動員及拳擊運動的發展，2024年巴黎奧運及2028年洛杉磯奧運仍保留拳擊項目。