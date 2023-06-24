賽艇23將征亞運趙顯臻「Push爆」衝金

距離杭州亞運尚餘三個月，香港賽艇隊昨日在沙田賽艇中心會見傳媒，公布23人名單。上屆銀牌得主趙顯臻誓言「衝金」，站上最高頒獎台。

港隊派出23人大軍參加亞運，總教練吳紀寧劍指3面獎牌，包括「大師兄」趙顯臻的男子單人雙槳艇、林新棟/王瑋駿的男子雙人單槳艇及洪詠甄/黃湘儀的女子輕量級雙人雙槳艇。

28歲的趙顯臻於雅加達亞運輕量級摘銀，他表示5年間成熟不少，有信心衝擊公開組金牌：「以前只想着一味衝，現在會從心理、體能、運動科學各方面入手，把自己push到極致。」目前阿臻體重約73公斤，比普遍公開組運動員的85公斤輕不少，他表示會適量增磅，冀把時間推前至6分55秒左右。

黃湘儀︰集訓有「玩命」準備 東京奧運代表洪詠甄由單人轉為雙人雙槳艇，與黃湘儀合作一年半。面對即將開始的集訓，黃湘儀已做好「玩命」的準備：「總教練上任一年半，訓練量更大，也更高強度。一星期6日，每日三節，包括長課和短衝。」許思彤報道