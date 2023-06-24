成功復仇！伍家朗台北賽入4強

香港羽毛球好手伍家朗昨日繼續出戰台北羽毛球公開賽，8強與印度球手Prannoy H. S.正面交鋒，最終伍家朗直落兩局21比19及21比8擊敗對手，報回上周在印尼羽毛球公開賽一敗之仇。

直落兩盤擊退印度好手 世界排名第16的伍家朗與比自己高7位的對手力爭晉級，雙方此前交手11次，港將取得5場勝仗稍佔下風，兩人上周在印尼羽毛球公開賽16強交手，當時「家朗」直落兩局不敵對手，今場矢志取勝而回，首局初段已打得緊湊，幾次打成平手，不過Prannoy H. S.在打成8比8時加強進攻，連取兩分取得領先，不過港將發力，幾次成功追和，並於尾段搶攻得手，以21比19先拔頭籌。

「家朗」到第2局乘勝追擊，一度拉開至11比6，其後港將手風持續火熱，多次進攻得手，使分差不斷擴大，反觀對手大幅落後下出現幾次大意失誤，最後「家朗」一鼓作氣以21比8再下一城，連贏兩局打入4強。至於女雙組合呂樂樂/吳詠瑢，與中華台北組合洪恩慈/林羽珮激戰3局後，以18比21，22比10及19比21僅敗，8強出局。鄧文滔報道