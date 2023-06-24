on.cc東網直播男女子金盃爭奪戰《邨JUMP！》決賽 見證全港最強！

梁昭儀

雲集全港各大屋邨青少年的《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃，今午假灣仔修頓場館舉行男子及女子金盃決賽，當中男子組由鳳德野馬對華富飛魚，女子組冠軍就會在皇后山堡壘及啟晴傾城之間誕生。4支決賽隊伍由常規賽至今，表現同樣非常優異，相信必定掀起一番惡鬥，各位球迷萬勿錯過！（on.cc東網周六下午1時30分直播，凝動香港體育基金Fb、睇體Fb及睇體Youtube同步直播）

華富飛魚團結就是力量 華富飛魚常規賽位列東南岸賽區第2，其後一鼓作氣殺入決賽，與身處同一賽區兼榜首的鳳德野馬爭奪金盃。華富飛魚球員丁子超雖稱球隊一直以冠軍為目標，惟隊友黎家希卻對己隊能登上終極舞台感意外︰「一開始並沒有想過入決賽，因為我們在常規賽表現起伏不定，幸好各人非常團結大打爭氣波，才能晉級決賽。」「團結」兩個字可謂貫穿這支球隊一路走來的一點一滴，丁子超稱球隊開局本來連勝不斷，可惜到常規賽尾段因有所鬆懈，從而接連吞下敗仗，幸好全隊依然十分齊心，互相鼓動，令各人表現有改善，黎家希道：「大家都願意為球隊作犧牲，改變自己打法去配合隊友。」，「子超」也從旁補充說：「有時隊友犯錯，我們會一同接受懲罰，不會讓他獨個兒承受。」

丁子超︰一齊攻一齊守 丁子超更透露自己在4強戰賽前發燒，已有避戰的想法，但在教練及隊友的鼓勵下咬緊牙關上陣，最終更贏波而回︰「因為有教練和隊友支持，才能支撐下去，但這都是值得的！」雖然對手實力略勝一籌，但「子超」明言不會感到畏懼：「華富飛魚最強大的地方是團結！隊友們實力很平均，願意一齊攻，一齊守，搏盡爭冠！」

鳳德野馬捲土重來搶冠 鳳德野馬去屆在男子金盃決賽屈居亞軍，距登頂只差一步，今屆捲土重來，在常規賽錄得12勝2負，在東南岸賽區位列第1，並於金盃4強首回合落敗下，於次回合展開反撲最終險勝富山獵鷹入決賽，謝祖佑及周子健坦言能夠反敗為勝令球隊成長不少，在次回合攻入16分的謝祖佑說：「那場賽事令大家意識到不能輕敵，就算面對自己曾打敗的對手，只要一輕敵就隨時吞敗，因為對方會不斷進步。」

4強絕處逢生激起鬥心 能夠在4強落敗邊緣絕處逢生，相信必定對鳳德野馬眾將打下一支強心針，不過他們在決賽與常規賽位列東南岸賽區第2的華富飛魚交戰，可預料屆時將是場惡戰，謝祖佑就提醒球隊在常規賽僅能險勝對手，呼籲全隊切勿掉以輕心。談到球隊快將迎來本屆最後一戰，兩人俱表示從與隊友相處中獲益良多，其中周子健堅定地稱：「籃球不是一個人的運動，雖然個人技術對比賽勝負有一定影響力，但如果全隊能齊心合力打好比賽，就有更大機會獲得勝利。」

啟晴傾城踏入修頓求衞冕 啟晴傾城去年在這項賽事奪得冠軍，梁昭儀及陳曉儀當時皆在陣中，不過去屆落場時間不算太多，到本屆成為主力，她們感嘆今年比以往肩負更多責任，令自己心態變得成熟「與隊友一起成長」，「曉儀」表示︰「因為明白隊友的感受，所以更想利用自身的能力，消除她們的擔憂。」

梁昭儀難忘闖決賽「冇得嗌」 談到本屆最深刻的比賽，「昭儀」直言是金盃4強次回合，她笑着回憶道：「對明德天使前不小心生病，弄得聲帶發炎，到比賽當日仍不能說話，甚至肚子及背部都出現痛楚，但仍為球隊出戰3節，最後都能勝出打入決賽，但賽後因聲帶發炎不能跟隊友一同高呼，十分搞笑！」

啟晴傾城去年奪得冠軍，今屆再度殺入決賽，與「皇后山堡壘」在修頓場館爭冠，「昭儀」和「曉儀」異口同聲稱對能夠踏上「香港籃球聖殿」感觸良多，「曉儀」更形容猶如夢想成真：「小時候大多在家附近的球場打球，修頓就似一個遙不可及的地方，現在能夠通過這個比賽入修頓，已經達成夢想。」

皇后山堡壘爭標要先做好自己 皇后山堡壘在女子組常規賽錄得12勝2負，以女子組榜首的身份高歌猛進，並於金盃賽4強兩回合計以超過20分的差距，淘汰沙角翡翠打入決賽。但她們一路走來絕非一帆風順，隊中主力梁靖宜表示常規賽兩場敗仗中，其中1場正是不敵啟晴傾城，「靖宜」稱當時因傷缺陣，目睹隊友僅敗絕不好受：「該場比賽我們超多犯錯，失誤數字隨時比籃板更多，不斷被對手打快攻，所以教練整場都非常生氣。」

梁靖宜：身高有優勢 幸好皇后山堡壘經歷慘敗後回復水準，結果成功躋身決賽，不過在爭標同時，最重要的是球員參與這項賽事有所得着，其中簡廷芝稱能夠結識一眾隊友令她感到非常高興：「最大得着是能夠認識一班同樣熱愛籃球的隊友，希望之後有機會繼續一起打球。」

本屆賽事皇后山堡壘與啟晴傾城交手兩次，各勝1場，估計今日決賽必有惡戰，但梁靖宜及簡廷芝皆對捧盃充滿信心，「靖宜」道：「我想論技術大家不相伯仲，但我們有幾個隊友長得較高，這方面會有些優勢。」圖、文：鄧文滔

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