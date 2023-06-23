冠軍女將正職同樣精彩

翱翔足球會跟其他13支乙組球隊一樣，都屬於業餘球隊，大部分球員均有正職。本身是公務員的「馬姐」指，其隊友全部來自五湖四海，當中比較特別的有3位，分別為皮革師、甜品師和藝人。

「阿勁」梁濼姸前鋒ｘ皮革師 花名「阿勁」的梁濼姸，最終與冠忠南區的邱嘉慧，以19球在射手榜並列首位，但原來這位冠軍功臣乃「中途出家」，上季加盟翱翔恆華才開始正式踢足球。「我中學係打籃球嘅，除咗小學嗰陣玩過暑期足球發展計劃，可以話係未接受過正式嘅足球訓練。但我自細都好鍾意運動，同玩得都想可以做到最好，唔會玩玩吓，加上上季表現唔好，所以今季無論練波定比賽，都比之前更加投入，除咗球隊恒常嘅訓練，我都會自己加操，好想進步多啲同快啲。」「阿勁」謂。

「因為我嘅工作時間好彈性，儲夠貨就去擺巿集或者放上網賣，除咗啲大時大節會忙啲之外，其餘時間都係睇自己點安排。亦因為咁，我幾乎跟足晒球隊所有嘅訓練。」「阿勁」道出了其進步的一大主因。

Pipi黃芷晴中場ｘ甜品師 「阿勁」能夠成為神射手，除本人努力外，隊友黃芷晴(Pipi)在中場的傳送亦功不可沒。與「阿勁」兩年多點的球齡相比，Pipi可算得上是前輩級，由中二捨棄排球轉攻足球開始，她先後效力過公民和沙體的青年軍，之後加盟乙組永高，及後轉投車路士足球學校(香港)挑戰甲組賽事，上季則為九龍城在乙組披甲，到今季前轉會翱翔，火速成為球隊主力。

曾入選香港U18、目前是香港五人隊U20的Pipi跟「阿勁」一樣，因甜品師的工作時間相對彈性，讓她可以騰出充裕時間，跟足球隊安排的所有訓練。「返工搵錢係緊要，不過相比下，足球喺我生命中位置高好多。我九成朋友都係前隊友或者依家嘅隊友，我亦好享受練波或者比賽嘅感覺，將來係點唔諗住，但呢一刻乜嘢都係足球行先！」

Cathy植詠珊前鋒ｘ藝人 先後在香港各大主要媒體效力過的植詠珊 Cathy，本身是籃球高手，但今個球季開始前，卻突然在前行家介紹下，去參加了翱翔足球會的體驗日，最終獲會方招睞，加入了翱翔大家庭。

縱使本身工作不定時，惟自成為翱翔一員後，只要時間許可，Cathy都會自動自覺去強化自己，不是到健身室做Gym，就是請出面的教練或波友替自己私補。Cathy一直邊努力學踢波、一直等待教練派其上陣的機會。直到上月13日（六）上演翱翔足球會對佳聯元朗的「足總盃」分組賽補賽，Cathy終於迎來足球生涯首次正選，並且踢足全場，個人梅開二度協助球隊大勝而回。「多謝教練畀我踢正選，入兩球同贏波嘅感覺好正，亦令我對繼續入波嘅欲望大咗，喺新一季開始之前，我一定會畀心機Upgrade自己，等我！」（圖片由受訪者提供）

黃芷晴Pipi（圖右） 梁濼姸