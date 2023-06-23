當大家在季初預測「賽馬會女子足球聯賽（乙組）」，到底會由冠忠南區、標準流浪，還是屯門稱后的時候，包括「馬姐」、「阿勁」、Pipi和Cathy等在內的翱翔足球會球員，選擇拚命練習之餘，還安排教練私補、密密健身加操，誓要令大家大跌眼鏡。最終，她們的努力並沒有白費，翱翔經過13周的聯賽後，力壓多支爭標熱門成為冠軍。

「雖然開季以嚟，好少人會覺得翱翔可以攞到冠軍，但我就一直相信我哋可以做得到！」翱翔隊長馬欣言「馬姐」，以堅定的語氣回應記者提問。由2020至21年度球季的恆華開始，經歷上季的翱翔恆華，到今季的翱翔，「馬姐」可謂見證着球隊的成長，她說：「冇錯翱翔係第一季參加乙組聯賽，但其實班底已經建立咗幾年，包括上季翱翔恆華喺『聯賽盃』攞到亞軍嘅功臣，到今季加入咗幾位前九龍城嘅球員，同一啲本身唔係踢開波嘅新血，教練『趙Sir』（即前港超球員趙俊傑）好畀心機去搞新、舊球員嘅磨合，加上季中得到有心有力嘅新贊助人支持，令球隊嘅資源多咗，最終喺全體職、球員嘅共同努力下，我哋達成咗第一個短期目標（攞冠軍）。」最終，翱翔得以較佳對賽成績，壓倒同以13戰11勝1和1負得34分的屯門成為冠軍。