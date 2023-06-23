體育

容昊正式轉投冠忠南區

容昊（圖右） 容昊（圖右）
容昊（圖右）
港超聯球隊冠忠南區昨日透過Facebook專頁，宣布上季以借將身份效力的U22年輕球員容昊，正式加盟球隊。這位18歲中場剛季為南區上陣9次，包括在「賽馬會菁英盃」決賽正選上陣，協助球隊奪冠。
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