香港國際龍舟邀請賽維港開戰 捍衞主場港隊搏到盡！

「香港國際龍舟邀請賽」闊別4年後回歸，將在6月24至25日期間於維港舉行，共設17項比賽。其中香港代表隊會出戰「粵港澳大灣區錦標賽」及「港澳盃」。隊長李健豪（Hugo）坦言對手實力不容置疑，但有信心主場出擊下，為香港市民帶來驚喜，因為「維港是我們的主場！」

高手過招眼界大開 過去數年受新冠疫情影響，運動員要保持狀態實在困難；不過Hugo慶幸大家「心裏仍有團火」，待情況緩和後立即接受訓練。「香港國際龍舟邀請賽」亦在本年重新舉辦，首次代表香港出戰這項大賽的Hugo感到意義重大：「首次代表港隊征戰這個賽事，加上大家相隔那麼久再次參與大型比賽，實在非常興奮，期待與各地選手較量，了解彼此水平差距。」Hugo又指，市民可以到尖東海濱附近觀看比賽，為一眾健兒打氣，相信本屆氣氛會比以往更熱烈。

「粵港澳大灣區錦標賽」高手雲集，除了香港及澳門外，深圳及東莞等地皆會派隊參賽，Hugo坦言對方為職業選手，實力之強大令他大開眼界：「內地隊伍能日以繼夜地練習，但我們大多都身兼正職，下班後才能訓練，訓練量確實較他們遜色，但我們會盡力一戰，希望能收窄差距。」

縱使要在眾多強隊中突圍困難重重，但龍舟隊為港爭光的決心，從Hugo一句「維港是我們的主場」可見一班。他謂港隊坐擁主場之利，有力與對方一戰：「龍舟隊每天在城門河練習，會遇上較多風浪，環境與正式比賽接近，但內地選手大多在較平靜的河或湖練習，相信我們在這方面會有少許優勢。」Hugo更希望將來能把龍舟駛到大型運動會，為港隊征戰奧運。鄧文滔報道