中國台協重罰假波案球手

趙心童

中國台球協會就10位涉及假波案的中國桌球手作出正式判罰，梁文博及李行判以終身禁賽，並禁止以任何形式參與中國境內的所有桌球賽事及活動，而魯寧、顏丙濤及趙心童等5人亦遭嚴重處罰，只有陳子凡、趙劍波及常冰玉獲得與世界桌球總會相同的減刑處罰。

趙心童顏丙濤「加刑期」 世界桌球總會（WPBSA）紀律委員會早前宣布對10位涉打假波中國球手的處罰結果，而中國台協秉持「零容忍」態度，對涉事球員追加處罰，除了梁文博及李行同樣判以終身禁賽外，陳子凡、趙劍波及常冰玉採取與WPBSA相同的減刑處罰，其他人都以「未減刑前」的結果作處罰。

換言之，被WPBSA判罰禁賽1年零8個月的前全英冠軍趙心童，原定明年9月1日後復出，但中國台協則以未減刑前的2年零6個月作禁賽處罰，即趙心童要在2025年7月1日後才能參與中國境內的桌球賽事及活動。而被WPBSA禁賽至2028年4月的魯寧及本於2027年12月11日可解禁的顏丙濤，在內地的禁賽期直至2030年。