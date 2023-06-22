踩入修頓樂天女孩撐香港金牛

菲菲

「樂天女孩」（RakutenGirls）即將重臨香江！這支台灣超人氣啦啦隊繼5月初的港超煞科日，晉峰對香港U23的賽事中擔任表演嘉賓後，再度與球迷見面，今次更踩入「香港籃球聖殿」修頓室內場，在7月2日為香港金牛隊出戰的全國男子籃球聯賽（ＮＢＬ）主場揭幕戰演出。

７月２日揭幕戰記得撲飛 這支寶島啦啦隊在去季港超煞科日晉峰對香港U23的賽事曾經亮相，相信一眾球迷必定意猶未盡。香港金牛昨日就為大家帶來好消息，公布「樂天女孩」將於7月2日在修頓室內場，對上屆冠軍廣西威壯的主場揭幕戰送上表演，今次將有12位「樂天女孩」來港，包括嘎琳、慧慧、琳妲、曲曲、紫庭、卉妮、陳伊、語芯、凱莉絲、阿布舞、熊霓以及副隊長菲菲，她們會在賽前及中場環節演出，球迷們豈能錯過！

此外，香港金牛在IG透露，主場揭幕戰80及100元門票已全數售出，只剩500、1,500及優惠價50元（全日制學生及六十歲或以上高齡人士）的門票發售，各位有興趣的球迷盡快到Cityline網站購票，賽事不設現場購票。

琳妲