堅Sir出山重掌和富大埔

「堅Sir」曾於2018至19球季帶領和富大埔成功突圍，成為史上首支奪得港超聯冠軍的區隊，當季尾舉行的「香港足球明星選舉」更榮膺「最佳教練」。「好開心，可以再次執教大埔。雖然我冇帶隊一個球季多啲，但呢段時間我都有留意港超聯嘅比賽，特別係我教過嘅球隊。『阿滙』（前和富大埔主教練李恆滙）第一次執教港超隊，表現其實非常之唔錯，季內亦有唔少代表作，希望喺全隊上下嘅努力，新一季成績有所突破，同埋吸引更多『綠戰士』球迷入番球場支持我哋。」「堅Sir」表示。

尋找合適中鋒中堅

由於有個別主力離隊，「堅Sir」謂當務之急乃尋覓替補人選：「保連奴上季喺鋒線上嘅演出非常出色，否則都唔會有其他球隊向佢招手，我哋亦好需要搵番一個外援中鋒，當然希望可以搵到一個差唔多『卡士」啦！另外，中堅我覺得都需要嘅，因為淨係靠晒加卡爾會好辛苦，點都要搵個拍檔畀佢。啱啱嗰季大埔陣中幾位球員都踢出爭氣波，好似陳曉鋒同馮冠鳴呢對中場、分別客串過防中同中堅嘅羅振庭同李家豪，同埋前中後都踢過嘅鄭子森等等，只要搵外援順順利利，我相信整體演出會比之前再有進步。」