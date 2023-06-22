努力16年亞錦賽掛銅 羅浩天獲最佳生日禮物

剛於亞洲劍擊錦標賽勇奪3面獎牌的香港女子重劍隊及男子佩劍隊，昨日凱旋回港，羅浩天苦等16年，終於迎來首面亞錦賽個人銅牌，他直言是一份美好的生日禮物。港隊相隔9年，自林衍聰之後再獲男佩個人賽獎牌，「阿天」不禁感觸落淚：「從亞運走到亞錦，我就像慢慢跟隨他的步伐。」

由江旻憓、佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望組成的香港女子重劍隊，於亞錦賽團體項目勇奪銀牌，世界「一姐」江旻憓更同時贏得個人賽金牌，她大讚團隊：「這面銀牌是一大鼓舞，感覺大家愈來愈有默契。團體和個人兩者打法不同，我需要再加強體能。」朱嘉望表示：「大家打得好好，今次對亞運備戰好有幫助，希望下次可以贏金牌。」

女重隊將於7月和9月迎來世錦賽和亞運兩個大賽，而陳渭泠和佘繕妡更會在兩賽中間出戰世界大學生運動會。佘繕妡表示：「亞錦賽給予我不少信心和學習機會，第一次去世大運，希望感受大賽氣氛。」

心態改變出劍果斷 至於首奪亞錦賽個人獎牌的羅浩天，表示這面銅牌意義重大：「我2007年第一次打亞錦賽，等了16年，31歲收到一份好好的生日禮物。」港隊自韓籍教練李旭宰上任半年後已有明顯進步，羅浩天認為最大得着是心態改變：「教練總是強調進攻為先，就算防守都要建基於進攻，要想向前，不要向後，令我比賽時心態有好大改變，出劍更果斷。」

港隊對上一次於亞錦賽男子佩劍項目贏得獎牌，已經要數到2014年的林衍聰，今次羅浩天能在師兄見證下得獎更覺感動：「我從小就跟着他，多年來一起並肩作戰，他不只是師兄，更像我的『阿哥』。『阿聰』拿過亞運、亞錦獎牌，之後到我，就像慢慢跟住他的步伐走。」羅浩天於上屆亞運個人和團體均奪銅牌，他期待團隊在新教練帶領下繼續進步。余樂詩報道