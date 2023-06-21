43歲大威迎4年來重要勝仗

43歲網球傳奇V威廉絲，昨日迎來4年的重要勝仗。目前世界排名697位的「大威」，在伯明翰網賽首圈盡顯堅毅精神，雖然一度勇戰受傷，但苦戰3小時後以7比6（7比5）、4比6及7比6（8比6）擊敗世界排名48的意大利女將佐姬，自2019年後首次擊敗世界前50位球手。