陳浩源加拿大羽賽獲亞

東京殘奧銅牌得主陳浩源，昨日在加拿大殘疾人羽毛球國際賽傳來喜訊，為香港於WH2級男單項目奪得一面銀牌。陳浩源小組兩戰全勝打入8強，繼而淘汰以色列對手，4強面對南韓的金正俊，再贏21比12及21比16闖入決賽，惟決賽以15比21及1比21，不敵21歲的日本老對手梶原大暉。