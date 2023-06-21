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亞洲場地單車賽李思穎添銀
於馬來西亞舉行的亞洲場地單車錦標賽煞科日，港隊再添獎牌。日前在捕捉賽摘銅的李思穎（左），於女子全能賽再獲亞軍。其餘港將成績，梁嘉儒於男子全能賽位列第6名，楊礎搖在女子500米計時賽以第5名完成。
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