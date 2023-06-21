渴望擊敗強敵 安帥：要更多時間

莊恩安達臣

香港足球代表隊周一友賽以一球不敵泰國，前場把握力不足問題仍未解決，主教練莊恩安達臣賽後對戰果感失望，並承認或需更多時間，才能令港隊成功於強敵身上取得勝利。

繼上周作客以0比1不敵越南，回師大球場的港隊是役以同樣比數敗予泰國，6月兩場友賽皆未能取得入球，安帥賽後表示：「今日我哋有機會守和甚至贏波，但我認為進步所需嘅時間，可能比想像中更耐。泰國無論控球能力、進攻及埋門都更好，我哋需要向佢哋學習取勝之道。」

港隊下半場換入艾華及張憙延（Marcus），安帥認為兩人上陣後效果顯著：「我唔希望太早對陣容作出變動，咁樣球隊會失去穩定性，好開心見到Marcus上陣，我哋未來係需要呢種球員。」安帥上任後，港隊兩次於大球場出擊皆未能取勝，他直言渴望勝利，同時認為港隊雖成功製造機會，但不足以轉化成入球：「要畀多兩三成力。」他又指香港足球整體水平提升，才有利港隊進步：「香港足球要進步，球會賽事同訓練質素都要改善。」

處子戰獲讚張憙延想繼續進步 是役後備入替兼首次為「大港腳」上陣的張憙延，表現獲好評。Marcus曾因紀律問題，被罰禁止入選各級代表隊一年，如今事過境遷更上演「處子戰」：「其實主教練大半年前有同我傾過，但可能因為嗰時禁賽令仲生效緊，結果冇咗機會，今次能夠落場意義重大，亦感受到國際賽強度。」泰國末段有球員涉嫌在禁區內犯手球，惟球證未有判處極刑，Marcus指對手手部確實觸碰皮球，但難以判斷對方有沒有作出其他動作：「我有同球證反映，不過佢唔畀12碼都冇辦法。」

鄧文滔、林卓臻報道