理文公布新兵頭炮係杜度

港超聯球隊理文昨日透過Facebook專頁宣布，簽入巴西籍中堅杜度加強防線，並透露這位會披上32號球衣的新兵，今年8月在港住滿7年，屆時將申請入籍成為本地兵。

來港滿7年 8月申請入籍 司職中堅的杜度，曾效力和富大埔、富力R&F、東方龍獅和冠忠南區，其中2018/19賽季曾協助和富大埔奪得港超聯冠軍。現年33歲的杜度2016年來港，今年8月便屆滿7年，理文透露這位中堅將申請香港永久居民身份。

對於杜度來投，理文主教練曾昭達表示：「杜度係一個好有鬥心、又勤奮嘅球員，班球員對佢嘅評價都相當正面。杜度已經喺港超證明自己嘅能力，亦具備奪冠經驗，相信佢嘅加盟可以加強球隊嘅制空能力。同時佢入籍後會令球隊人腳調動更加靈活。」

杜度則對加盟理文感到興奮：「我期待能夠盡快着上理文球衣落場比賽，相信我嘅經驗能夠為球隊帶來幫助。我會繼續保持爭勝心，喺新一季努力為球隊爭取佳績。」

杜度小資料

Chebel Klein Nunes Luis Eduardo

出生日期：1990年4月17日（33歲）

位置：中堅 身高：1米80

曾效力港超球隊：和富大埔、富力R&F、東方龍獅、冠忠南區

球衣號碼：32

林卓臻報道