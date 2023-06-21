日夜苦練挑戰中日韓勁旅 理大水球隊全力衝冠！

水球，冷門運動，沒有鎂光燈，卻有一群人願意頂着大太陽，在30米的泳池不停折返，只因為單純的喜歡。這份愛，讓理大水球稱霸大專，放眼亞洲，於下月主辦亞洲大學生水球邀請賽。隊長劉學譽和江卓翹希望搏盡無悔，在中日韓勁旅手中奪得冠軍，推動水球發展。

由香港理工大學主辦、信興教育及慈善基金贊助的亞洲大學生水球邀請賽，將於7月4至8日假祁廉桐游泳池舉行。賽事邀請到日本順天堂大學、新潟產業大學、韓國體育大學、中國華南農業大學和香港中文大學參加。連同東道主理大，6支隊伍分成兩組，每組首名打入決賽。

德藝計劃助運動員入學 理大領隊張學謙表示，這是亞洲首個大學生水球比賽，有助推動水球發展：「香港缺乏水球比賽，大專加上泳總舉辦的，一年只有三四個。這個比賽給球員機會，與水平相近的大學交流，累積實戰經驗。」理大於2017年成立水球隊，起步慢，但後勁十足，水球今季列入大專常規項目，即奪冠而回。阿謙認為關鍵有二：「第一是資源投放，學生運動員可以透過『德藝計劃』入學。第二是蒲裕佳教練的指導，他經驗豐富，又是理大舊生，向球員灌輸理大價值觀，提高凝聚力。」他有信心理大游出香港，在中日韓勁旅手中奪冠。

PolyU擁6港隊猛將 理大13人陣容中，有6個港隊成員，包括大專最有價值球員劉學譽和門將江卓翹。兩人中學開始接觸水球，享受「邊游水邊打波」的感覺，也面對相同問題。「別人問我做甚麼運動，我答水球，他們會說：『水球？未聽過喎。』每次都要由頭解釋它的起源、玩法。」學譽說。哪怕拿到成績，也不見甚麼報道。失望過，尷尬過，「慢慢想通，你喜歡一件事，不用理會別人目光。」原來，埋頭游就對了。

這是學譽和阿翹的一周：一至六晚，港隊。五和日，理大。詳細些，是健身一小時，衝20趟25米，傳球、射球、無止境的基本功，還有「門將日常」舉着鐵餅踩水。「每天都要練習，朋友約你，永遠都是『唔得閒，要練波』。有些會諒解，有些慢慢疏遠，關係就沒了。」阿翹說。大四了，「大學五件事」未完成，生活只有水球、水球和水球。但這些付出都是值得的。

專程赴新加坡集訓備戰 20出頭，阿翹已是兩屆亞運代表。「上屆亞運少人守龍，『掹車邊』入選，今屆再次入選，是真正的肯定。」學譽同樣入選杭州亞運名單，但最滿足的，要數帶領理大稱霸大專：「入學頭兩年，我滿腦子都是入球證明自己，直到當上隊長。看着大家默契、球技愈來愈好，打敗其他大學奪冠，才是最滿足的。」

為準備亞洲大學生水球邀請賽，理大上月底前往新加坡國立大學集訓，阿翹表示獲益良多：「我們贏了大專冠軍，但不代表好勁，希望藉着這個比賽認清自己的不足，拓闊眼界。」日本是亞洲水球霸主，學譽最期待對上順天堂大學和新潟產業大學，有信心克服弱點奪冠：「去年有3個主力畢業，導致人腳不足，只剩下一個中鋒。但我們個人能力不俗，夾慣夾熟，又有主場優勢，有信心奪冠。」

理大亞洲大學生水球邀請賽

A組 香港理工大學（PolyU）

順天堂大學（Juntendo）

華南農業大學（SCAU）

B組 香港中文大學（CUHK）

新潟產業大學（NSU）

韓國體育大學（KNSU）

比賽秩序

7月4日 下午3時 香港中文大學 Vs 新潟產業大學

下午4時15分 香港理工大學 Vs 順天堂大學

7月5日 下午3時 順天堂大學 Vs 華南農業大學

下午4時15分 新潟產業大學 Vs 韓國體育大學

7月6日 下午3時 華南農業大學 Vs 香港理工大學

下午4時15分 韓國體育大學 Vs 香港中文大學

7月8日（on.cc東網直播） 下午2時 季軍賽（A組次名 Vs B組次名）

下午3時30分 冠軍賽（A組首名 Vs B組首名）

地點：理大祁廉桐游泳池

圖、文：余樂詩、許思彤