父親節首贏大滿貫克拉克憶亡母爆喊
29歲的美國選手克拉克周日在傳統以父親節作為煞科日的美國高爾夫球公開賽，以1桿之微力壓世界排名第3的北愛爾蘭名將麥艾萊，生涯首捧大滿貫錦標，奪標後想念亡母，淚灑當場。
1桿力壓世三麥艾萊
出生於丹佛的克拉克目前世界排名35位，上月才在富國銀行錦標賽取得美巡賽首勝，這也是他生涯第二次在美巡賽封王。克拉克在第18洞成功推桿入洞之後，在草坪上激動爆喊，脫下Cap帽掩面：「我感覺到媽媽今天在看我比賽，但她不是在這裏，我很掛念你，媽媽！」克拉克的母親於2013年因乳癌病逝，一度令他曾考慮離開高球壇，但他的堅持到今天奪得人生首個大滿貫，令他很大感慨。
「我不斷努力，希望夢想到這個時刻，我想了很多次的幻想能在你們面前奪得這個冠軍，真的是我了！」克拉克在最後一輪表現不穩，在14號洞捉到小鳥之後，連吞兩個柏忌，以70桿完成，而四輪成績合計以270桿(64-67-69-70)，低標準10桿的成績奪冠，袋走冠軍360萬美元獎金。
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