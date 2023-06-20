父親節首贏大滿貫克拉克憶亡母爆喊

1桿力壓世三麥艾萊

出生於丹佛的克拉克目前世界排名35位，上月才在富國銀行錦標賽取得美巡賽首勝，這也是他生涯第二次在美巡賽封王。克拉克在第18洞成功推桿入洞之後，在草坪上激動爆喊，脫下Cap帽掩面：「我感覺到媽媽今天在看我比賽，但她不是在這裏，我很掛念你，媽媽！」克拉克的母親於2013年因乳癌病逝，一度令他曾考慮離開高球壇，但他的堅持到今天奪得人生首個大滿貫，令他很大感慨。