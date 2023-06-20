中國女排2勝2負告別香港站

FIVB世界女排聯賽（VNL）香港站周日（18日）煞科日尾場由中國和上屆冠軍意大利合演世界前4大戰，入場人數為6日最多的一場。最終中國以局數2比3告負，今站戰績為2勝2負。

世界排名第4的中國上場不敵波蘭，終止6連勝走勢，聯賽排名由第2跌至第4位。今場中國面對上屆盟主、世界排名第3的意大利，吸引大批球迷入場，紅館全場爆滿。中國隊在球迷熱烈打氣下先贏一局25比23。次局意大利逐漸上力，以25比23追平局數1比1。第3局中國女排雖再下一城贏25比18，惟意大利在關鍵時刻表現穩定，以25比22及15比12連贏兩局，終以3比2險勝中國。

蔡斌承認要作多方面改善 中國女排錄得兩連敗，主教練蔡斌賽後承認球隊有很多改善的地方：「今場主要問題是把握力不足。總結4場比賽，球員很努力，球迷很熱情，無論我們打得好，或是比賽失利，他們都很熱情的打氣。」賽後獲選為中國隊最受歡迎球員的隊長袁心玥則指：「上場我們攔防出現問題，今場雖有調整，但仍不足夠，希望下一站能發揮更好。」隨着香港站結束，中國累積6勝2負，6月28日至7月2日將轉戰南韓站，大戰塞爾維亞、多明尼加共和國、南韓及美國。■圖、文：余樂詩

蔡斌