韋斯塔本41冠追平冼拿

排頭位出賽的韋斯塔本今站再次完成Pole-to-Win，經過70圈爭逐後以1小時33分58秒348率先衝線，連續4站封王，同時他亦收穫F1生涯的第41個分站冠軍，追平了已故名宿冼拿的紀錄。「我本身是不喜歡將不同年代相比，我只想說由孩子年代玩小型賽車開始，我的夢想就是能成為F1車手，沒有想過可以贏得41個分站。但是，冼拿所做的都是難以置信，我對此很自豪。」