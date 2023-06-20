韋斯塔本41冠追平冼拿
爭取衞冕總冠軍的麥斯韋斯塔本，香港時間周一凌晨在世界一級方程式賽車（F1）加拿大站續顯強勢，斬獲今季第6冠，累計41冠追平了已故偉大車手冼拿紀錄，並協助紅牛車隊保持今季不敗，兼奪得隊史第100個分站冠軍。
排頭位出賽的韋斯塔本今站再次完成Pole-to-Win，經過70圈爭逐後以1小時33分58秒348率先衝線，連續4站封王，同時他亦收穫F1生涯的第41個分站冠軍，追平了已故名宿冼拿的紀錄。「我本身是不喜歡將不同年代相比，我只想說由孩子年代玩小型賽車開始，我的夢想就是能成為F1車手，沒有想過可以贏得41個分站。但是，冼拿所做的都是難以置信，我對此很自豪。」
至於兩位「老大哥」阿倫素與咸美頓今站亦鬥得激烈，阿倫素起步出現失誤，被「黑帝」超越進佔第2位，惟這位西班牙車手於第22圈捉緊機會利用ＤＲＳ再次爬頭，成功保住今站亞軍，咸美頓則屈居第3。
紅牛隊史第100勝
值得一提，韋斯塔本這場勝利除了寫下個人紀錄之外，亦為紅牛車隊跨過里程碑，「韋少」表示：「紅牛的100勝當中我贏41場……無疑這是車隊一個偉大榮譽，很開心可以有機會見證到100勝，但我希望我們贏得更多『100』，所以新目標是200勝！」
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