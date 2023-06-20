傑志女足甲組稱后

「賽馬會女子足球聯賽（甲組）爭標組」周日上演煞科日，由榜首的傑志迎戰車路士足球學校（香港），最終傑志上下半場各入1球，以2比0擊敗對手，勇奪冠軍。

賽前傑志比車路士足球學校（香港）多2分，是役只要力保不敗，就能奪得聯賽冠軍。「藍鳥」開賽初段就憑曾浩恩快對方守將一步，門前篤入先開紀錄，到補時階段再由Jianna Kate E.Simons攻破「車女」大門，以2比0贏波兼捧走冠軍，兩隊會於下周日的「賽馬會女子足球聯賽足總盃」決賽再次交鋒。

待足總AFC安排挑戰亞冠盃 教練張寶春接手傑志女足後，聯賽曾因疫情腰斬，如今終於帶領球隊捧起聯賽冠軍，他對這一路以來的日子也頗為感觸：「成個球季可以踢到，佢哋又堅持到，係有少少好似帶住她們大。」

對於參戰女子亞冠盃的情況，張寶春表示有關計劃有待足總及亞洲足協（AFC）的安排，並相信牌照申請問題不大：「香港女子足球想再進步，我哋係應該參與球會級別嘅國際賽事，等球員有機會出去見識下，幫助佢哋同香港隊成長。」

■圖、文：鄧文滔