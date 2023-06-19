逾800港隊健兒參賽 團長霍啟剛：挑戰極大

香港將於杭州亞運派出歷來最大團隊、超過800名運動員出賽，香港隊團長霍啟剛直言挑戰巨大：「預計挑戰會比奧運大，但我會盡量親身到場支持所有港隊比賽。由於陣容龐大，預料會有很多不確定因素，作為團長，我會負責擔任香港隊和組委會之間的橋樑，和當地人員積極溝通，全力協助港隊。」他提到會為港隊爭取設立醫療支援中心：「我們正和體院商量，能否讓體院醫療團隊進駐選手村，為運動員提供合適的治療，相信對運動員臨場發揮有莫大幫助。」

今屆亞運亦已落實由HOY TV轉播，屆時香港市民可收看直播，支持港隊。霍啟剛表示，「今屆有如此龐大團隊參加，市民都好關注。近年香港運動員在傳統運動項目，或新興運動都有成績，而且年輕運動員表現亦愈來愈好，今屆希望打破上屆成績，贏得更多獎牌。」他期待吉祥物「堅仔」可以吸引更多人加入「Team Hong Kong」：「每個運動會都有公仔，每隻公仔背後都有自己的故事，『堅仔』也一樣， 希望他長遠一直代表香港隊。」