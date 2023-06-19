港隊吉祥物誕生！堅持、堅毅、好堅！Joey靠堅仔戰勝逆境

杭州亞運倒數3個多月，一隻屬於香港隊的吉祥物亦正式誕生！這頭名為「堅仔」的獅子，由香港知專設計學院（HKDI）學生設計，杭州亞運香港隊團長霍啟剛期望透過「堅仔」，將東京奧運的運動熱潮延續下去：「我們想藉着年青人的力量，讓更多人加入Team Hong Kong！」■圖：林卓臻、文：余樂詩

港協暨奧委會去年與香港知專設計學院（HKDI）合作舉辦香港隊吉祥物設計比賽，最終傳意設計系廣告設計高級文憑二年級生潘祖瑩（Joey）設計的「堅仔」，在逾60名參賽者中脫穎而出。評選之一兼杭州亞運香港隊團長霍啟剛稱：「今次計劃目的是讓學生從學習中實踐，吸引更多人支持香港隊。」

代表香港「獅子山精神」 作為香港隊第一隻吉祥物，Joey認為需要符合三大原則：「可愛、獨特和有代表性。」所以，這隻琥珀色獅子和其他卡通獅子不同，毛髮採用了幾何設計，凸顯了獅子山岩石「堅硬」的質感。 至於「堅仔」這個名字，除了想帶出運動員「堅持」、「堅毅」，代表香港的「獅子山精神」之外，Joey最想透過「堅仔」表達一個信息：「香港運動員好『堅』，唔係『流』㗎！」

從「堅仔」的設計草圖中，可見其顏色、髮型（幾何角度）、表情等都經過多次改良，才誕生最後的版本。說到設計過程，Joey笑言最初的概念其實不是一頭獅子：「原本我是畫了蜘蛛，因為蜘蛛織網，就像未雨綢繆、為將來準備，像運動員默默備戰一樣，但蜘蛛形象不夠正面，所以最後選了獅子。」設計吉祥物需要兼顧整個「package」，由平面到實體，以至周邊產品等都要一一照顧，這份畢業習作對於一個學生來說，原本已經不容易，Joey更要同時面對家人患病的挑戰。

兼顧學業Project家庭「抖唔到氣」 「有段時間家人健康出現問題，我要同時兼顧學業、『堅仔』Project和出入醫院，有種『抖唔到氣』的感覺。那段日子只得我自己一個埋頭苦幹，很少和朋友傾訴，因為大家都不太了解對方的進度，好似得『堅仔』陪着我。」她感謝學校為她尋求社工支援，也感謝「堅仔」：「每次做到好累的時候，我就想起『堅仔』代表着『堅持唔放棄』，提醒自己也不要輕易放棄。你們覺得是我創造了『堅仔』，其實是他成就了我，所以都要多謝『堅仔』。」

香港運動員於東京奧運創下佳績，Joey亦坦承是在那時被港隊「圈粉」：「東京奧運時正值暑假，那時返part-time（兼職工作）無時無刻都有人開直播看香港隊比賽，氣氛好好。這幾年都缺乏一些開心事去討論，好佩服運動員憑努力踏上頒獎台。」杭州亞運將於9月舉行，Joey鼓勵大家一起成為港隊頭號粉絲：「希望『堅仔』可以帶動更多香港市民一起支持港隊，也希望運動員見到『堅仔』時都會想起，背後其實有很多人支持他們！」她預告將有不同產品陸續於暑假推出，大家不要錯過「堅仔」的最新動向！