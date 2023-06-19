鄭曉為陳諾思女花無緣8強

亞洲劍擊錦標賽次天賽事昨日續於中國無錫舉行，上演男子重劍及女子花劍個人賽事，香港女花代表鄭曉為及陳諾思同打入16強，可惜分別不敵南韓及新加坡對手，無緣8強。

女子花劍隊由鄭曉為、陳諾思、符妤名及關渝澄與列強競逐，世界排名42的鄭曉為表現較佳，32強以15比2大炒菲律賓對手Tinio Justine Gail，惟之後以10比11、一劍之差被南韓的Hong Seo In 淘汰，宣告16強出局。陳諾思挫南韓選手後，卻以12比15負新加坡的Berthier Amita。符妤名及關渝澄32強止步。

張家朗今登場爭衞冕 至於男重方面，港隊派出方凱申、吳浩天、周澤軒及何瑋桁出戰，方凱申在首圈止步，吳浩天、周澤軒及何瑋桁則同樣32強提早畢業。

一連6天的亞錦賽今日進入最後兩個個人賽項目——男子花劍及女子佩劍。「奧運金牌劍神」張家朗矚目登場，力爭衞冕。女子佩劍將由歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文及薛雅齊上陣，希望再為港爭光。