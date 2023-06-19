U22再鬥塔吉克司徒Sir︰做好防守

港隊U22上仗作客逼和塔吉克斯坦，雙方今晚進行「二回戰」。港隊實力雖不及對手，但吸取早前經驗，加上在多名主力傷愈復出下，有望踢出爭氣波，繼續為對手帶來麻煩，各位球迷在入場為大港腳打氣的同時，亦請不忘支持一班U22球員！（香港時間周一晚上8時30分開賽）

多名主力傷愈可候命

港隊U22早前面對實力較強的塔吉克斯坦，雖然先落後1球，但憑後備入替的馬斐，在補時階段接應劉家喬傳中近門射入，最終與對手和氣收場，主教練司徒文俊歸功於球員的努力，又表示今場會繼續先做好防守：「上場雖然對手埋門比較多，但都係遠射為主，明顯嘅機會唔算太多；無錯有啲嘢係做得好，包括3線緊密程度，但我哋太易畀人喺邊路進攻，同入到禁區，呢啲嘢係要盡快調整。」5日內兩鬥塔吉克斯坦，「司徒Sir」指在友賽沒有換人次數限制下，上場得少部分球員踢足，故不太擔心球員的體能狀況。