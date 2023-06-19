香港鬥泰國 安帥：繼續攻

港隊前鋒安永佳

大球場擺擂台 香港足球代表隊今晚於香港大球場擺下擂台，與泰國進行國際友誼賽。港隊上場作客以1球不敵越南，惟整體表現獲得好評，今次要面對世界排名高33位，兼有猜拿迪普桑格辛及沙域查兩位日職外流兵助陣的東南亞勁旅泰國，對港隊可謂是另一大挑戰，精彩對碰不容錯過。（Now 630及633周一晚8時直播）

備戰「亞洲盃」決賽周的港隊，上周四作客以0比1僅負越南，主教練莊恩安達臣出席今場賽前記招時，再次承認前場把握力不足，但認為球隊正拉近與亞洲強隊差距：「上場我哋對實力強勁嘅越南表現唔錯，呢樣嘢係畀到球員更多自信。」安帥不忘為上場失機的安永佳作辯護：「我同安永佳都係前鋒，有時喺門前係會差啲運氣，但唔應該批評我哋嘅前鋒，對我嚟講更重要係我哋製造到機會。」

茹子楠勞烈斯傷愈復操 對越南一戰未有披甲的茹子楠及勞烈斯兩位中超搵食的外流兵，賽前都有參與球隊操練，安帥表示陣中已沒有傷員，但強調不希望對正選陣容作太多調動。對於泰國隊實力安帥表示：「泰國同越南踢法可能唔同，陣中有幾位外流球員，我已經睇過佢哋上場同中華台北嘅比賽，希望呢場可以把握到泰國嘅弱點。」

泰國4大外流兵在陣 世界排名114位的泰國，今次雖然有一班效力國內勁旅武里南的球員缺陣，但陣容依然鼎盛，除了有效力川崎前鋒的「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛，和北海道札幌岡薩多的沙域查壓陣之外，曾外流西甲及日職的35歲射手鄧達，及在丹麥聯賽征戰的米高臣，表現同樣值得關注。主教練波金曾執教曼谷聯等泰國球隊，2021年接過泰國代表隊帥印後，帶領球隊兩奪東南亞錦標賽冠軍。

泰國近4場友賽不勝，波金賽前就表示對上場中華台北逼和感失望，希望今場表現能有改善。他續指現時泰國國內聯賽正值休季，因此陣中4位外流兵，在隊中所扮演的角色更為重要，指望他們能擔大旗。

港隊大哥黃洋 泰國後衞傑沙特卡文