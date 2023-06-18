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李思穎單車亞錦捕捉賽摘銅
剛於本月初在全國場地單車賽贏得女子全能金牌的「小天后」李思穎，轉戰馬來西亞舉行的「2023亞洲場地單車錦標賽」保持勇態，出戰來自13個國家地區爭逐的女子捕捉賽，最終僅負於日本及中國女將，獲得季席。連同日前楊倩玉在女子淘汰賽獲得銀牌，及梁峻榮在男子淘汰賽摘銅，港隊暫時累計取得1銀2銅。
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