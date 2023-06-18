復操迎泰國 黃洋︰港隊體能佔優

剛於友賽作客1球不敵越南的香港足球代表隊，回師香港後明晚會在香港大球場迎戰泰國，球隊昨晚在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）復操，收操後隊長黃洋表示，指泰國球員狀態一般，加上在體能及主場優勢下，盼可以爭取勝利。

本港昨日整天大雨落過不停，天文台在下午更一度發起紅色暴雨警告，惟晚上在港隊復操時，雨勢已逐漸減弱，球員在稍作熱身後，便馬上進行分組鬥波，以及演練死球戰術，當中23名球員，包括早前有傷在身的茹子楠、勞烈斯等，亦有參與訓練，過程約1個半小時。

盼改善進攻質素 在越南友賽中踢了接近70分鐘的隊長黃洋，在收操後承認有點疲倦，但自己已經準備就緒，可以在對泰國一仗隨時候命。「大哥」續指港隊上仗雖然失掉12碼，但認為整體上防守表現還可以，希望今場可以在進攻方面做得更好。

當被問到對泰國一戰，「大哥」直言有信心贏波：「泰國隊踢法雖然以傳控為主，但進攻速度都好快，係一次好大嘅挑戰。不過對手休息時間比我哋少一日，我哋體能方面會有優勢，同埋見到泰國球員上場狀態普通，主場出戰希望可以開齋入到波，甚至係順勢贏埋。」■圖/文：李浚湣